Президент Украины Зеленский поблагодарил премьера Великобритании Джонсона за вклад в восстановление страны

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании при встрече обсудили продовольственную безопасность мира и гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Владимир Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку Украины Великобританией: недавно Соединённое Королевство выделило один миллиард фунтов стерлингов помощи в области безопасности, а также дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов.
В своих социальных сетях Зеленский выразил благодарность Великобритании.
«Поговорили о продовольственной безопасности для мира и гарантиях безопасности для Украины. Благодарен за готовность Великобритании принять конференцию по восстановлению Украины в 2023 году», — отметил президент Украины.