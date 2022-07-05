Президент Украины Зеленский поблагодарил премьера Великобритании Джонсона за вклад в восстановление страны

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5 июля 2022, 15:33 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании при встрече обсудили продовольственную безопасность мира и гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку Украины Великобританией: недавно Соединённое Королевство выделило один миллиард фунтов стерлингов помощи в области безопасности, а также дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов.

В своих социальных сетях Зеленский выразил благодарность Великобритании.

«Поговорили о продовольственной безопасности для мира и гарантиях безопасности для Украины. Благодарен за готовность Великобритании принять конференцию по восстановлению Украины в 2023 году», — отметил президент Украины.