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Президент Украины Зеленский поблагодарил премьера Великобритании Джонсона за вклад в восстановление страны

, 15:33 Источник: РИА Новости

Президент Украины Зеленский поблагодарил премьера Великобритании Джонсона за вклад в восстановление страны
Владимир Зеленский, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании при встрече обсудили продовольственную безопасность мира и гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку Украины Великобританией: недавно Соединённое Королевство выделило один миллиард фунтов стерлингов помощи в области безопасности, а также дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов. 

В своих социальных сетях Зеленский выразил благодарность Великобритании.

«Поговорили о продовольственной безопасности для мира и гарантиях безопасности для Украины. Благодарен за готовность Великобритании принять конференцию по восстановлению Украины в 2023 году», — отметил президент Украины.

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