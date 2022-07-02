Клишас: если Болгария вышлет российских дипломатов, болгарским в России тоже придется паковать свои вещи

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2 июля 2022, 08:50 Источник: Андрей Клишас

Андрей Клишас, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заявил, что Болгарии будет гораздо проще думать о позиции России по вопросу о высылке дипломатов, если сотрудники болгарской дипмиссии в РФ начнут паковать свои вещи.

"Что-то долго мы возимся с этими болгарами. Болгарскому Правительству ( если оно ещё что то решает ) было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи", - написал политик в своём Telegram-канале.

Бывший болгарский премьер Кирил Петков несколько дней назад заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые якобы работали на спецслужбы, используя свою дипломатическую службу как прикрытие.

По информации МИД, нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу РФ в Софии Элеоноре Митрофановой. Российские дипломаты должны покинуть Болгарию к концу дня в воскресенье, 3 июля.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко уже предупредил, что Болгария несет ответственность за возможные радикальные последствия высылки российских дипломатов из страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматриваться Министерством иностранных дел.