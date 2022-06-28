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28 июня 2022, 20:58 Источник: ТАСС

фото из открытых источников

Болгария высылает 70 российских дипломатов и технический персонал посольства. Болгарский премьер Кирил Петков заявил, что после того, как "представители посольства РФ были идентифицированы в качестве сотрудников специальных служб", Болгария приняла решение объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала российской дипмиссии.

ТАСС передает эту информацию со ссылкой на посольство РФ в Софии.

Как отметил Петков, высылка дипломатов — не агрессия против русского народа. «Просто когда иностранные правительства пытаются вмешиваться во внутренние дела Болгарии, у нас есть четкие институты, которые им противодействуют»,— заявил болгарский премьер.

Работники российского посольства могут вернуться в Москву в ближайшее воскресенье.

МИД РФ заявил, что Россия даст ответ на высылку Болгарией дипломатов.