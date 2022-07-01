Песков: вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматриваться МИД

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1 июля 2022, 15:31

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматриваться Министерством иностранных дел и при необходимости докладываться президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.



Ранее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова доложила, что власти страны так и не выполнили ее требование о возвращении в страну 70 российских дипломатов. В связи с этим она готова поставить перед Москвой вопрос о закрытии дипмиссии РФ и, следовательно, о закрытии посольства.



28 июня стало известно, что МИД Болгарии высылает 70 российских дипломатов и технический персонал посольства из страны. Они были объявлены персонами нон гранта.