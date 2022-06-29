Владимир Путин провел в Ашхабаде двустороннюю встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси

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29 июня 2022, 22:44 Источник: Сайт Кремля

Встреча Владимира Путина и Эбрахима Раиси в Ашхабаде. Фото с сайта Кремля.

В среду на полях Каспийского саммита состоялась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси, сообщает сайт Кремля.

Как указывает пресс-служба российского президента, Владимир Путин в ходе встречи подчеркнул, что товарооборот России с Ираном вырос за прошлый год на 81%.

«Наши отношения носят действительно глубокий, стратегический характер. Мы в постоянном контакте по вопросам политического взаимодействия, вопросам безопасности, работаем в таких горячих точках, как Сирия», - заявил Путин.

В свою очередь президент Ирана выразил уверенность, что развитие торгово-экономических отношений двух стран «ничто не остановит».

Каспийский саммит проходит в эти дни в столице Туркменистана Ашхабаде.