Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в Каспийском саммите

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29 июня 2022, 12:31 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 29 июня, прибыл в столицу Туркмении Ашхабад для участия в Каспийском саммите. Об этом сообщили сегодня представители средств массовой информации.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что Москва по итогам Каспийского саммита в Ашхабаде ожидает принятия странами-участницами коммюнике о согласованных позициях по дальнейшему развитию сотрудничества в регионе. Владимр Путин на площадке саммита поздравит с 65-летним юбилеем бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, проведет встречи с действующим лидером страны Сердаром Бердымухамедовым, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Напомним, во вторник, 28 июня, Владимир Путин провел переговоры в Таджикистане с лидером республики Эмомали Рахмоном.