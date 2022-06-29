The Hill: заявление Путина о передаче Белоруссии комплексов «Искандер-М» вызвало в Пентагоне тревогу

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29 июня 2022, 09:50 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Vladimir Boiko/globallookpress.com

Обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл заявила, что высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" вызвало в Пентагоне опасения.

По словам Эллен Митчелл, обещание Владимира Путина передать Белоруссии ракетные системы, которые могут нести ядерное оружие, расценивается американскими официальными лицами как "бесцеремонное" заявление. Эти слова также разозлили Пентагон.

По словам обозревателя издания, лишь одно слово, которое произнес президент России на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, вызвало страх в оборонном ведомстве США. Речь идет о слове "ядерный".