«Большая семерка» в заявлении по Украине отметила, что Киев должен принять решение о мирном урегулировании без давления извне

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27 июня 2022, 14:24

Лидеры стран G7, Michael Kappeler / globallookpress.com

«Большая семерка» в своем заявлении по Украине отметила, что Киев должен принять решение о мирном урегулировании без давления извне. Об этом информирует ТАСС.

Руководители государств, входящих в G7, приняли в понедельник общее заявление, касающееся Украины.

«В документе говорится, что Украина сама должна принять решение о мирном урегулировании без давления извне», — пишет Telegram-канал российского агентства.

Также страны G7 указали, что они продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщалось ранее сегодня, первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов отметил, что украинская армия с начала спецоперации Москвы потеряла убитыми минимум 50 тысяч человек.