«Большая семерка» в своем заявлении по Украине отметила, что Киев должен принять решение о мирном урегулировании без давления извне. Об этом информирует ТАСС.
Руководители государств, входящих в G7, приняли в понедельник общее заявление, касающееся Украины.
«В документе говорится, что Украина сама должна принять решение о мирном урегулировании без давления извне», — пишет Telegram-канал российского агентства.
Также страны G7 указали, что они продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Как сообщалось ранее сегодня, первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов отметил, что украинская армия с начала спецоперации Москвы потеряла убитыми минимум 50 тысяч человек.