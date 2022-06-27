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Замглавы Мининформации ДНР Безсонов: армия Украины с начала спецоперации России потеряла убитыми минимум 50 тысяч человек

, 13:51

Замглавы Мининформации ДНР Безсонов: армия Украины с начала спецоперации России потеряла убитыми минимум 50 тысяч человек
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

С начала специальной операции России украинская армия потеряла убитыми минимум 50 тысяч человек. На это, как передает ТАСС, указал Даниил Безсонов, первый заместитель министра информации Донецкой народной республики.

«Вооруженные силы Украины за время спецоперации потеряли как минимум 50 тысяч человек убитыми, заявил первый замглавы Мининформации ДНР», — говорится в посте, появившемся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее в подельник сообщалось, что помощник руководителя Чечни Апты Алаудинов заявил об обнаружении доказательств подготовки аэропорта города Северодонецка под создание базы НАТО.

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