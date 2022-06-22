Украинский посол в Берлине Мельник сожалеет, что назвал канцлера ФРГ ливерной колбасой и решил извиниться перед Шольцем

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22 июня 2022, 22:41 Источник: Der Spiegel

Андрей Мельник, фото: Michael Kappeler/dpa, globallookpress.com

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник сожалеет о том, как высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Украинский дипломат решил извиниться перед немецким лидером за слова "обиженная ливерная колбаса".

Мельник осознал что надо извиниться, спустя полтора месяца. В интервью, опубликованном на сайте немецкого журнала Spiegel, посол Украины в ФРГ признался: "Оглядываясь назад, я, естественно, сожалею о сказанном" и пообещал: "Я лично извинюсь перед Олафом Шольцем".

Мельник обвинял Шольца в безынициативности по отношению к украинскому кризису, в нерешительности на фоне задержек с передачей Киеву оружия.