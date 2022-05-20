Посол Украины в ФРГ Мельник обвинил Шольца в нерешительности на фоне задержек с передачей оружия Киеву

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20 мая 2022, 09:06 Источник: РИА "Новости"

посол Украины в Германии Андрей Мельник, Soeren Stache / globallookpress.com

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник вновь обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности на фоне задержек с передачей Киеву оружия. Об этом сообщает в пятницу, 20 мая, издание Welt.

По словам Андрея Мельника, у него сложилось впечатление, что Олаф Шольц не хочет поставлять тяжелое оружие украинской стороне. Посол выразил мнение, что власти ФРГ намеренно тянут время и ждут перемирия, чтобы необходимость в принятии "смелых решений" отпала.

Андрей Мельник также раскритиковал официальный Берлин за отсутствие поставок обещанных Украине танков Leopard1, ЗСУ Гепард и БМП Marder.

Напомним, ранее украинский посол назвал канцлера ФРГ "обиженной ливерной колбасой" после того, как он отказался ехать в Киев, где ранее не пожелали принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.