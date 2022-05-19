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Шольц: Германия не будет предпринимать шаги, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине

, 10:33

Шольц: Германия не будет предпринимать шаги, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Берлин не будет предпринимать шаги, которые сделают Североатлантический альянс стороной конфликта на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель немецкого правительства Олаф Шольц.

«Германия не будет делать шагов, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко указал, что войска республики на данный момент взяли под полный контроль 90% ее территории.

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