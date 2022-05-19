Представитель НМ ЛНР Марочко: войска республики взяли под полный контроль 90% ее территории

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19 мая 2022, 10:21 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики взяли под полный контроль 90% ее территории. На это указал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие развивают успех в наступательных действиях и освобождении территорий. 90% территории ЛНР полностью под нашим контролем, 5% — это где идут активные боевые действия, но тоже наш контроль, и 5% еще оккупировано», — процитирован Марочко в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Как сообщалось ранее сегодня, лидер ДНР Денис Пушилин проинформировал, что больше половины украинских военнослужащих, находившихся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в городе Мариуполе, уже сложили оружие.