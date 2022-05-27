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Аргументы Недели Политика 13+

Посол Украины Мельник обвинил канцлера Германии Шольца в отсутствии мужества и лидерства

, 09:24 Источник: РИА Новости

Посол Украины Мельник обвинил канцлера Германии Шольца в отсутствии мужества и лидерства
Андрей Мельник, фото: Michael Kappeler/dpa, globallookpress.com
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник обвинил канцлере Германии Олафа Шольца в безынициативности по отношению к украинскому кризису. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Bild.
Так, Мельник раскритиковал выступление Шольца на экономическом форуме в Давосе: по его мнению, он «не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева». Он также добавил, что ФРГ задерживает поставки тяжелого оружия на Украину.  
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник вновь обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности на фоне задержек с передачей Киеву оружия

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