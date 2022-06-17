Ковальчук заявил, что Чубайс и его команда в «Роснано» хотели «ободрать ученых, как липку»

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17 июня 2022, 21:09 Источник: РБК

Анатолий Чубайс, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Анатолий Чубайс, будучи главой «Роснано», не сумел справиться с задачей конвертировать научные идеи в деньги. Вместо этого он и его команда намеревались «ободрать ученых как липку». Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Он рассказал, что назначение в «Роснано» было для Чубайса «шансом «отмыться от приватизации и сделать инновационную экономику». По словам Ковальчука, ученые «советского типа», работавшие в компании, ничего не понимали в бизнесе. И команде Чубайса - «мальчикам в бриллиантовых запонках, дорогих кашемировых костюмах» - предстояло конвертировать научные идеи в деньги.

Однако, как выразился глава Курчатовского института, «Толя был парень умный, но повел себя неправильно, поэтому ничего не создал». Все, что хотели «инноваторы» - это «ободрать ученых, как липку».

Ранее сообщалось, что силовые структуры РФ намерены проверить информацию о скрытых счетах Чубайса в европейских банках.