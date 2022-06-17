Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 350 украинских националистов

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17 июня 2022, 12:21 Источник: РИА "Новости"

ВС России, MOD Russia/ GlobalLookPress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в пятницу заявил, что ракетные войска и артиллерия РФ за сутки уничтожили на Украине более 350 националистов.

По словам Игоря Конашенкова, ракетными войсками и артиллерией были поражены 203 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений.

В ходе ударов были уничтожены восемь танков и прочих боевых бронированных машин ВСУ, три БМ-21 РСЗО "Град", три орудия полевой артиллерии, одиннадцать специальных автомобилей и пункт управления беспилотниками в Николаевской области.