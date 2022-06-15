Рамзан Кадыров: бойцы чеченских спецподразделений продолжают гнать украинские силы «через леса и поля» в ЛНР

Бойцы чеченских специальных подразделений продолжают гнать украинские силы «через леса и поля» в ЛНР. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Политик разместил новое видео с действиями силовиков из ЧР в Донбассе и отметил, что они «продолжают гнать националистические и бандеровские группировки через леса и поля Луганской народной республики».
«На этих кадрах вы можете увидеть, как бойцы спецполка имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР догнали их между населенными пунктами Горское и Золотое, да так, что дальше им уже не удалось никуда убежать», — прокомментировал выложенный ролик глава Чечни.
Ранее в среду сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал точку зрения, согласно которой Запад готовил Украину как плацдарм для уничтожения России, однако сам устроил себе ловушку.