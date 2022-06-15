Рамзан Кадыров: бойцы чеченских спецподразделений продолжают гнать украинские силы «через леса и поля» в ЛНР

Аргументы Недели → Политика 13+

15 июня 2022, 10:18

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Бойцы чеченских специальных подразделений продолжают гнать украинские силы «через леса и поля» в ЛНР. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Политик разместил новое видео с действиями силовиков из ЧР в Донбассе и отметил, что они «продолжают гнать националистические и бандеровские группировки через леса и поля Луганской народной республики».

«На этих кадрах вы можете увидеть, как бойцы спецполка имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР догнали их между населенными пунктами Горское и Золотое, да так, что дальше им уже не удалось никуда убежать», — прокомментировал выложенный ролик глава Чечни.

Ранее в среду сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал точку зрения, согласно которой Запад готовил Украину как плацдарм для уничтожения России, однако сам устроил себе ловушку.