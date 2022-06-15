Илья Кива: Запад готовил Украину как плацдарм для уничтожения России, но сам устроил себе ловушку, которая может быть смертельной

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15 июня 2022, 09:50

Флаги Украины и США, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Запад готовил Украину как плацдарм для уничтожения Российской Федерации, но сам устроил себе ловушку, которая может быть смертельной. Соответствующую точку зрения высказал Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«Запад долгие годы готовил Украину как плацдарм для уничтожения России, а, оказалось, устроил себе капкан, который может оказаться для него смертельным», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кивы.

По его словам, ограничительные меры, введенные в отношении Москвы, «были просчитаны и рассчитаны на два месяца и сегодня уже уничтожают экономики европейских государств и самих Штатов». Экс-парламентарий отметил, что это ставит американские власти «в безвыходное положение, заставляющее “сливать” Украину».

Ранее сообщалось, что бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк призвал Североатлантический альянс вмешаться в ситуацию на украинской территории и «приказать» России прекратить огонь.