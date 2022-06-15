Экс-командующий силами НАТО в Европе Кларк призвал альянс вмешаться в ситуацию на Украине и «приказать» России прекратить огонь

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15 июня 2022, 09:21

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, Javier Rojas / globallookpress.com

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк призвал Североатлантический альянс вмешаться в ситуацию на Украине и «приказать» России прекратить огонь. Об этом информирует отечественный Telegram-канал «Украина.ру».

«НАТО должно вмешаться. Давайте официально это признаем и прикажем россиянам прекратить огонь», — процитирован Кларк в публикации, появившейся в TG-канале.

Согласно точке зрения, высказанной экс-командующим, альянс должен либо «выйти за очерченные рамки, либо прекратить свою деятельность».

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее, посол ЛНР в России Родион Мирошник допустил, что сегодня с территории химического предприятия «Азот» в Северодонецке могут выйти группы украинских боевиков с белым флагом.