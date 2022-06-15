Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Посол ЛНР Мирошник: с «Азота» в Северодонецке сегодня могут выйти группы украинских боевиков с белым флагом

, 08:53

Посол ЛНР Мирошник: с «Азота» в Северодонецке сегодня могут выйти группы украинских боевиков с белым флагом
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

С территории химического предприятия «Азот», расположенного в городе Северодонецке, сегодня могут выйти группы украинских боевиков с белым флагом. Такой вариант развития событий допустил Родион Мирошник, посол ЛНР в Москве.

Накануне российское министерство обороны предложило силам, находящимся на «Азоте», с 8.00 15 июня прекратить боевые действия и сдаться.

«Учитывая “опыт Азовстали”, боевики могут сегодня начать выпускать “пробные партии” мирных по коридору и группы боевиков с белым флагом. Если все пройдет спокойно и без провокаций, исходящий поток должен увеличиться», — говорится в публикации, размещенной Родионом Мирошником в Telegram.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram