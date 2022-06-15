Посол ЛНР Мирошник: с «Азота» в Северодонецке сегодня могут выйти группы украинских боевиков с белым флагом

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15 июня 2022, 08:53

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

С территории химического предприятия «Азот», расположенного в городе Северодонецке, сегодня могут выйти группы украинских боевиков с белым флагом. Такой вариант развития событий допустил Родион Мирошник, посол ЛНР в Москве.

Накануне российское министерство обороны предложило силам, находящимся на «Азоте», с 8.00 15 июня прекратить боевые действия и сдаться.

«Учитывая “опыт Азовстали”, боевики могут сегодня начать выпускать “пробные партии” мирных по коридору и группы боевиков с белым флагом. Если все пройдет спокойно и без провокаций, исходящий поток должен увеличиться», — говорится в публикации, размещенной Родионом Мирошником в Telegram.