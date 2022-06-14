Минобороны РФ предложило украинским боевикам на «Азоте» в Северодонецке с 8.00 15 июня прекратить боевые действия и сдаться

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14 июня 2022, 14:44

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации предложило украинским боевикам, которые находятся на территории химического предприятия «Азот» в городе Северодонецке, с 8.00 15 июня прекратить боевые действия и сдаться. Об этом информирует РИА Новости.

В посте, появившемся в Telegram-канале агентства, говорится, что военные РФ заявили о своей готовности провести гуманитарную операцию по эвакуации гражданских лиц с «Азота» в населенный пункт Сватово. С данной целью завтра с 08.00 до 20.00 открывается гуманитарный коридор.

Минобороны также предложило боевикам с 8.00 прекратить боевые действия, выпустить удерживаемых ими представителей мирного населения и сложить оружие.

Как сообщалось ранее во вторник, президент Украины Владимир Зеленский высказал точку зрения, согласно которой время в текущих условиях играет не на его страну.