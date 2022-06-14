Президент Зеленский высказал мнение о том, что в текущих условиях время играет не на Украину

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14 июня 2022, 14:21

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Off / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский высказал точку зрения, согласно которой в текущих условиях время играет не на бывшую советскую республику. Об этом информирует ТАСС.

«Президент Украины Владимир Зеленский считает, что время в нынешних условиях играет не на его страну», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

На украинской территории с 24 февраля проходит специальная операция Москвы. Как сообщалось ранее сегодня, министерство иностранных дел Франции указало на то, что условия присоединения Украины к Европейскому союзу нужно обсуждать после прекращения в стране боевых действий.