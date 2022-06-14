МИД Франции: условия присоединения Украины к Евросоюзу нужно обсуждать после прекращения боевых действий на ее территории

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14 июня 2022, 14:05

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Условия присоединения Украины к Европейскому союзу нужно обсуждать после прекращения боевых действий на территории бывшей советской республики. На это, как передает РИА Новости, указало французское министерство иностранных дел.

«МИД Франции: перед вступлением в ЕС на Украине сначала должны прекратиться боевые действия, а уже затем надо обсуждать условия ее членства», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, глава португальского кабмина Антониу Кошта высказал мнение, согласно которому статус кандидата в Евросоюз не решит насущных проблем Украины.