Премьер Португалии Кошта: статус кандидата в Евросоюз не решит насущных проблем Украины

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14 июня 2022, 11:22

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта, Friso Gentsch / globallookpress.com

Статус кандидата на членство в Европейском союзе не решит насущных проблем, которые стоят перед Украиной. Соответствующую точку зрения высказал Антониу Кошта, руководитель португальского правительства.

«Статус кандидата в ЕС не решит насущных проблем Украины, а дебатами по этому вопросу Евросоюз только продемонстрирует свои разногласия, “сделав подарок Путину”, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в интервью Financial Times», — пишет отечественный Telegram-канал «Украина.ру».

Как сообщалось ранее сегодня, в распоряжении издания Politico появилась информация, согласно которой Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставить Киеву официальный статус кандидата в члены ЕС.