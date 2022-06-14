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Politico: Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставить Украине официальный статус кандидата в члены ЕС

, 07:36

Politico: Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставить Украине официальный статус кандидата в члены ЕС
Флаги Евросоюза и Украины, Frank Rumpenhorst / globallookpress.com

Европейская комиссия намерена рекомендовать предоставить Киеву официальный статус кандидата в члены ЕС. Соответствующая информация, как передает ТАСС, оказалась в распоряжении американского издания Politico.

«Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставить Украине официальный статус кандидата в члены Евросоюза, сообщила газета Politico», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Согласно сведениям Politico, в ходе прошедшей дискуссии большинство членов ЕК выступили и за предоставление аналогичного статуса Молдавии.

Как сообщалось ранее сегодня, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал экзистенциальной угрозой русскому народу и русской цивилизации «то, что выросло на месте Украины».

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