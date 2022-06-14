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14 июня 2022, 07:22

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал экзистенциальной угрозой русскому народу и русской цивилизации «то, что выросло на месте Украины». Соответствующую точку зрения Рогозин высказал в своем Telegram-канале.

«Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации», — написал глава «Роскосмоса».

По словам автора публикации, «если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам».

Ранее во вторник сообщалось, что Владимир Рогов, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области, заявил о задаче полного освобождения территории данного региона от украинских сил.