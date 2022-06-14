Представитель ВГА Запорожской области Рогов заявил о задаче полного освобождения региона от сил Украины

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14 июня 2022, 07:06 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о задаче полного освобождения территории региона от сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.

«"Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона", — заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный указал на то, что у РФ десятикратное преимущество в огневой силе.