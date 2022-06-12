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12 июня 2022, 22:05

Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Валерий Залужный, главнокомандующий украинскими Вооруженными силами, сделал заявление о том, что у Российской Федерации десятикратное преимущество в огневой силе. Об этом информирует отечественный Telegram-канал «Украина.ру».

«Главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что у России десятикратное преимущество в огневой силе и повторно попросил у США артиллерийские системы калибра 155 мм», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, российский сенатор Вячеслав Тимченко отметил, что в случае присоединения к стране республик Донбасса могут понадобиться довыборы в Госдуму.