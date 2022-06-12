Сенатор Вячеслав Тимченко: в случае присоединения республик Донбасса к России могут понадобиться довыборы в Госдуму

Если республики Донбасса присоединятся к России, могут понадобиться довыборы в Госдуму. На это указал Вячеслав Тимченко, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.
«В случае вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ от них в Совфед будут делегированы сенаторы, в ГД могут понадобиться довыборы, сообщил РИА Новости глава комитета СФ Тимченко», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, Рамзан Кадыров отметил, что чеченским бойцам поставили задачу освободить в «ближайшей перспективе» расположенный на территории Донбасса город Лисичанск.