Сенатор Вячеслав Тимченко: в случае присоединения республик Донбасса к России могут понадобиться довыборы в Госдуму

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12 июня 2022, 17:17 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Сенатор Вячеслав Тимченко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Если республики Донбасса присоединятся к России, могут понадобиться довыборы в Госдуму. На это указал Вячеслав Тимченко, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

«В случае вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ от них в Совфед будут делегированы сенаторы, в ГД могут понадобиться довыборы, сообщил РИА Новости глава комитета СФ Тимченко», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Рамзан Кадыров отметил, что чеченским бойцам поставили задачу освободить в «ближайшей перспективе» расположенный на территории Донбасса город Лисичанск.