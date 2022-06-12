Рамзан Кадыров: чеченским бойцам поставили задачу освободить «в ближайшей перспективе» Лисичанск

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12 июня 2022, 16:07

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чеченским бойцам поставили задачу освободить в «ближайшей перспективе» расположенный на территории Донбасса город Лисичанск. Об этом проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Политик написал в своем Telegram, что после взятия населенного пункта Камышеваха «перед нашими бойцами определены новые цели».

«В частности, в ближайшей перспективе им необходимо освободить Лисичанск и продолжить активную наступательную деятельность в других стратегически важных направлениях», — говорится в публикации Кадырова.

Как сообщалось ранее сегодня, в распоряжении издания Sunday Express оказались сведения, согласно которым украинские власти не исключают обмена приговоренных к смертной казни в ДНР наемников из Великобритании на политического деятеля Виктора Медведчука.