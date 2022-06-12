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12 июня 2022, 15:51

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool / globallookpress.com

Власти Украины не исключают обмена наемников из Великобритании, приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике, на политического деятеля Виктора Медведчука. Соответствующие сведения, как отмечает Telegram-канал ТАСС, оказались в распоряжении издания Sunday Express.

«Киев не исключает обмена приговоренных в ДНР к смерти британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина на украинского политика Виктора Медведчука или даже военной операции по их освобождению, написал британский таблоид Sunday Express со ссылкой на неназванные источники в украинской столице», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в воскресенье, глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что киевский режим ввергнут в «пучину хаоса», украинская сторона терпит поражение «практически на всех участках».