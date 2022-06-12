Кадыров: киевский режим ввергнут в «пучину хаоса», украинская сторона терпит поражение «практически на всех участках»

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12 июня 2022, 15:32

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Киевский режим ввергнут в «пучину хаоса», украинская сторона терпит поражение «практически на всех участках». Об этом написал в своем Telegram руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Банальная недооценка и чудовищная разница в силе ввергла киевский режим в пучину хаоса. Сейчас они пожинают плоды собственного высокомерия. Явное тому свидетельство поражение украинской стороны практически на всех участках», — говорится в публикации Кадырова.

Как сообщалось ранее сегодня, глава ДНР Денис Пушилин указал на то, что вспышек холеры на территории города Мариуполя нет. По словам Пушилина, панику разгоняют украинские ресурсы.