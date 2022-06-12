Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Кадыров: киевский режим ввергнут в «пучину хаоса», украинская сторона терпит поражение «практически на всех участках»

, 15:32

Кадыров: киевский режим ввергнут в «пучину хаоса», украинская сторона терпит поражение «практически на всех участках»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Киевский режим ввергнут в «пучину хаоса», украинская сторона терпит поражение «практически на всех участках». Об этом написал в своем Telegram руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Банальная недооценка и чудовищная разница в силе ввергла киевский режим в пучину хаоса. Сейчас они пожинают плоды собственного высокомерия. Явное тому свидетельство поражение украинской стороны практически на всех участках», — говорится в публикации Кадырова.

Как сообщалось ранее сегодня, глава ДНР Денис Пушилин указал на то, что вспышек холеры на территории города Мариуполя нет. По словам Пушилина, панику разгоняют украинские ресурсы.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика