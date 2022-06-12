Глава ДНР Пушилин: вспышек холеры в Мариуполе нет, панику разгоняют украинские ресурсы

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12 июня 2022, 13:10

Глава ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вспышек холеры на территории города Мариуполя нет, панику разгоняют украинские ресурсы. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Пушилин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Мариуполе под контролем, вспышек холеры нет, а панику разгоняют украинские ресурсы. Он подчеркнул, что работы по перезахоронению погибших продолжаются», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, глава ДНР отметил, что он не видит основания для помилования британских наемников, которых в республике приговорили к смертной казни.