Денис Пушилин заявил, что не видит основания для помилования британских наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни

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12 июня 2022, 12:32

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Руководитель ДНР Денис Пушилин сделал заявление о том, что он не видит основания для помилования британских наемников, которых в республике приговорили к смертной казни. Об этом информирует ТАСС.

«Пушилин заявил, что не видит основания для помилования наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Также политик отметил, что численность населения Мариуполя с начала ожесточенных боестолкновений на территории города сократилась почти в два раза.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что решение Верховного суда ДНР, приговорившего к смертной казни наемников из Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров.