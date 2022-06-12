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Денис Пушилин заявил, что не видит основания для помилования британских наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни

, 12:32

Денис Пушилин заявил, что не видит основания для помилования британских наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни
Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Руководитель ДНР Денис Пушилин сделал заявление о том, что он не видит основания для помилования британских наемников, которых в республике приговорили к смертной казни. Об этом информирует ТАСС.

«Пушилин заявил, что не видит основания для помилования наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Также политик отметил, что численность населения Мариуполя с начала ожесточенных боестолкновений на территории города сократилась почти в два раза.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что решение Верховного суда ДНР, приговорившего к смертной казни наемников из Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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