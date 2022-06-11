Рамзан Кадыров поддержал решение Верховного суда ДНР, приговорившего британских наемников Пиннера и Аслина к смертной казни

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11 июня 2022, 19:17

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Верховного суда ДНР, который приговорил британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина к смертной казни. Свою позицию Кадыров высказал в Telegram.

«Я всецело поддерживаю приговор Верховного суда Донецкой народной республики гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму за участие в боевых действиях на Украине в качестве наемников», — говорится в публикации политика.

Рамзан Кадыров указал на то, что «у этих людей руки по локоть в крови и теперь они понесут заслуженное наказание за совершенные преступления».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский генерал Сергей Кривонос озвучил точку зрения, согласно которой для противостояния России стране нужно иметь армию, насчитывающую минимум 800 тысяч человек.