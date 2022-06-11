Украинский генерал Кривонос: чтобы противостоять России, стране нужно иметь армию, насчитывающую минимум 800 тысяч человек

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11 июня 2022, 15:54

Парад в Киеве, Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Чтобы противостоять Российской Федерации, Украине необходимо иметь Вооруженные силы, насчитывающие минимум 800 тысяч человек. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.ру», озвучил генерал Сергей Кривонос.

«Чтобы противостоять России, Украине нужно иметь армию, насчитывающую минимум 800 тысяч человек, — в эфире львовского телеканала “НТА” заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

По словам Кривоноса, «нам ничего не остается, мы должны последнюю рубашку с себя снять, чтобы готовить людей».

Как сообщалось ранее в субботу, британский телеканал Sky News указал на то, что оружие, поставляемое НАТО Киеву, не доходит до армии бывшей советской республики.