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11 июня 2022, 15:20

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Вооружения, которые НАТО поставляет Киеву, не доходят до украинской армии. На это указал британский телевизионный канал Sky News.

«Sky News: оружие НАТО не доходит до Вооруженных сил Украины. Североатлантический альянс передает оружие Украине, но потом встречает его на черном рынке», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного интернет-издания «Украина.ру».

Как сообщалось ранее сегодня, киевский посол в Берлине Андрей Мельник озвучил информацию, согласно которой 22 июня в бывшую советскую республику прибудут немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.