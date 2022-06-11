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Аргументы Недели Политика 13+

Киевский посол в Берлине Мельник: 22 июня на Украину прибудут немецкие самоходки Panzerhaubitze 2000

, 14:22

Киевский посол в Берлине Мельник: 22 июня на Украину прибудут немецкие самоходки Panzerhaubitze 2000
Самоходка Panzerhaubitze 2000, IMAGO/Sven Eckelkamp / globallookpress.com

22 июня на украинскую территорию прибудут немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Соответствующую информацию озвучил Андрей Мельник, киевский посол в ФРГ.

«22 июня на Украину прибудут немецкие гаубицы, сообщил СМИ посол Киева в Берлине Андрей Мельник. Речь идет о семи самоходках бундесвера Panzerhaubitze 2000, отправку которых власти Германии одобрили еще в мае», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале «RT на русском».

Ранее сегодня сообщалось, что экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о «панике» в украинской Службе безопасности в связи с арестом в Сербии генерала Андрея Наумова.

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Политика

Дмитрий Рогозин: США оплатили «Роскосмосу» полет астронавта NASA к МКС в рублях

Американская компания полностью оплатила Госкорпорации «Роскосмос» полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По словам Дмитрия Рогозина, полет астронавта Марка Томаса Ванде Хая оплачивала американская частная компания Axiom Space. Оплата произведена полностью, в рублях, но с задержкой. Астронавт Марк Ванде Хай прибыл на Международную космическую станцию в апреле 2021 года вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым на ракете-носителе «Союз МС-18», после 355 дневного нахождения на МКС вернулся на Землю в конце марта 2022 года с рекордом по продолжительности пребывания на МКС. По словам главы «Роскосмоса», NASA обратилась к посредничеству компанию Axiom Space, ощущая давление со стороны конгресса США.

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