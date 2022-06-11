Киевский посол в Берлине Мельник: 22 июня на Украину прибудут немецкие самоходки Panzerhaubitze 2000

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11 июня 2022, 14:22

Самоходка Panzerhaubitze 2000, IMAGO/Sven Eckelkamp / globallookpress.com

22 июня на украинскую территорию прибудут немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Соответствующую информацию озвучил Андрей Мельник, киевский посол в ФРГ.

«22 июня на Украину прибудут немецкие гаубицы, сообщил СМИ посол Киева в Берлине Андрей Мельник. Речь идет о семи самоходках бундесвера Panzerhaubitze 2000, отправку которых власти Германии одобрили еще в мае», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале «RT на русском».

Ранее сегодня сообщалось, что экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о «панике» в украинской Службе безопасности в связи с арестом в Сербии генерала Андрея Наумова.