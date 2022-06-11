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Экс-депутат Рады Кива заявил о «панике» в СБУ из-за ареста в Сербии генерала Наумова, задержанного с долларами и драгоценностями

, 13:11

Экс-депутат Рады Кива заявил о «панике» в СБУ из-за ареста в Сербии генерала Наумова, задержанного с долларами и драгоценностями
Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о «панике» в Службе безопасности Украины из-за ареста в Сербии генерала Андрея Наумова, задержанного с долларами и драгоценностями. Соответствующую публикацию экс-парламентарий разместил в своем Telegram-канале.

«В Службе безопасности Украины — паника!» — написал Кива.

По его словам, арест Наумова «дает возможность получения очень важной стратегической информации». Илья Кива отметил, что генерал до 23 февраля 2022 года возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ и «имел доступ ко всем внутренним и внешним процессам деятельности службы».

Ранее в субботу министерство обороны России сообщило, что ракетные войска и артиллерия уничтожили свыше 300 украинских националистов.

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Политика

Дмитрий Рогозин: США оплатили «Роскосмосу» полет астронавта NASA к МКС в рублях

Американская компания полностью оплатила Госкорпорации «Роскосмос» полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По словам Дмитрия Рогозина, полет астронавта Марка Томаса Ванде Хая оплачивала американская частная компания Axiom Space. Оплата произведена полностью, в рублях, но с задержкой. Астронавт Марк Ванде Хай прибыл на Международную космическую станцию в апреле 2021 года вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым на ракете-носителе «Союз МС-18», после 355 дневного нахождения на МКС вернулся на Землю в конце марта 2022 года с рекордом по продолжительности пребывания на МКС. По словам главы «Роскосмоса», NASA обратилась к посредничеству компанию Axiom Space, ощущая давление со стороны конгресса США.

В мире