Экс-депутат Рады Кива заявил о «панике» в СБУ из-за ареста в Сербии генерала Наумова, задержанного с долларами и драгоценностями

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11 июня 2022, 13:11

Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о «панике» в Службе безопасности Украины из-за ареста в Сербии генерала Андрея Наумова, задержанного с долларами и драгоценностями. Соответствующую публикацию экс-парламентарий разместил в своем Telegram-канале.

«В Службе безопасности Украины — паника!» — написал Кива.

По его словам, арест Наумова «дает возможность получения очень важной стратегической информации». Илья Кива отметил, что генерал до 23 февраля 2022 года возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ и «имел доступ ко всем внутренним и внешним процессам деятельности службы».

Ранее в субботу министерство обороны России сообщило, что ракетные войска и артиллерия уничтожили свыше 300 украинских националистов.