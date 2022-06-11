Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Минобороны России: ракетные войска и артиллерия уничтожили более 300 украинских националистов

, 11:47

Минобороны России: ракетные войска и артиллерия уничтожили более 300 украинских националистов
Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили свыше 300 украинских националистов. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

В утренней сводке, появившейся в Telegram-канале ведомства, указывается, что ракетными войсками и артиллерией были ликвидированы более 300 националистов. Также удалось уничтожить, в частности, 11 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 9 специальных автомобилей.

Ранее сегодня сообщалось, что Вооруженные силы России ликвидировали с помощью высокоточных снарядов на территории Харьковской области пункт дислокации иностранных наемников.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика