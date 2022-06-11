Минобороны России: ракетные войска и артиллерия уничтожили более 300 украинских националистов

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11 июня 2022, 11:47

Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили свыше 300 украинских националистов. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

В утренней сводке, появившейся в Telegram-канале ведомства, указывается, что ракетными войсками и артиллерией были ликвидированы более 300 националистов. Также удалось уничтожить, в частности, 11 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 9 специальных автомобилей.

Ранее сегодня сообщалось, что Вооруженные силы России ликвидировали с помощью высокоточных снарядов на территории Харьковской области пункт дислокации иностранных наемников.