Армия России уничтожила высокоточными ракетами в Харьковской области пункт дислокации иностранных наемников

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11 июня 2022, 11:29

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала с помощью высокоточных ракет на территории украинской Харьковской области пункт дислокации иностранных наемников. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.



«В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», — говорится в утренней сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Ранее в субботу Народная милиция ЛНР сделала заявление о том, что войска республики продолжают успешно наступать в районе города Лисичанска при огневой поддержке Вооруженных сил России.