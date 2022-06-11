НМ ЛНР: войска республики продолжают успешно наступать в районе Лисичанска при огневой поддержке армии России

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11 июня 2022, 11:06

Артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики продолжают успешно наступать в районе города Лисичанска при огневой поддержке российской армии. Об этом заявила Народная милиция ЛНР.

«При огневой поддержке ВС РФ подразделения НМ ЛНР в районе Лисичанска продолжают вести успешные наступательные действия, в результате которых было уничтожено и захвачено иностранное вооружение», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Народной милиции.

Как сообщалось ранее сегодня, первый заместитель главы министерства информации ДНР Даниил Безсонов выразил уверенность в том, что украинские военные сбегут из Славянска, когда силы республики займут расположенные рядом с городом населенные пункты.