Даниил Безсонов высказал уверенность, что ВСУ сбегут из Славянка, когда войска ДНР займут расположенные рядом населенные пункты

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11 июня 2022, 10:12

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов высказал уверенность, что Вооруженные силы Украины сбегут из города Славянска, когда войска республики займут расположенные рядом населенные пункты. Об этом пишет Telegram-канал «Украина.ру».

«Идет наступление на Славянском направлении. Уверен, что, когда мы займем населенные пункты Крестище, Маяки, Райгородок и Николаевка, противник сбежит из Славянска», — процитирован Безсонов в публикации, появившейся в TG-канале.

По словам чиновника, оборонять находящийся в низменности город крайне сложно.

Как сообщалось ранее в субботу, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал на то, что на территории химического комбината «Азот» в Северодонецке заблокированы порядка 300-400 киевских военных.