Посол ЛНР Мирошник: на химкомбинате «Азот» в Северодонецке заблокированы около 300-400 украинских военных

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11 июня 2022, 09:18

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На территории химического комбината «Азот», который расположен в городе Северодонецке, заблокированы порядка 300-400 украинских военных. Соответствующую информацию разместил в Telegram Родион Мирошник, посол ЛНР в Российской Федерации.

«На “Азоте” сейчас заблокированы около 300-400 украинских боевиков. Они концентрируются возле первой проходной химкомбината», — указывается в публикации, выложенной дипломатом.

По словам дипломатического представителя, киевские силовики требуют дать им возможность выйти с предприятия вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск.

«Такие требования неприемлемы и обсуждаться не будут», — написал Мирошник.

Ранее сегодня сообщалось, что бойцы ДНР выбили войска Украины с позиций в районе поселка Доломитное под городом Светлодарском.