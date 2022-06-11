Народная милиция ДНР: бойцы республики выбили войска Украины с позиций в районе поселка Доломитное под Светлодарском

Бойцы Донецкой народной республики выбили войска Украины с позиций в районе поселка Доломитное, расположенного под городом Светлодарском. Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.
«Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале НМ.
Как сообщалось ранее в субботу, внештатный советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович выступил с заявлением, согласно которому с начала специальной операции России погибли до 10 тысяч киевских военных.