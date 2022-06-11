Арестович: с начала спецоперации России погибли до 10 тысяч военных Украины

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11 июня 2022, 07:07

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

С начала стартовавшей 24 февраля специальной операции России погибли до 10 тысяч военнослужащих Украины. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Алексей Арестович, внештатный советник руководителя офиса украинского президента.

«Арестович считает, что до 10 тысяч украинских военных погибли с начала российской спецоперации на Украине», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, боец 1-й Славянской бригады ДНР с позывным «Шева» указал на то, что киевские силы оказались неподготовленными к стрельбе из поставленных Соединенными Штатами гаубиц M777.