Боец 1-й Славянской бригады ДНР «Шева»: войска Украины оказались неподготовленными к стрельбе из поставленных США гаубиц M777

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9 июня 2022, 14:50 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Гаубица M777, U.S. Army / globallookpress.com

Войска Украины оказались неподготовленными к стрельбе из поставленных Соединенными Штатами гаубиц M777. На это, как информирует РИА Новости, указал боец 1-й Славянской бригады Донецкой народной республики с позывным «Шева».

«Украинские войска оказались неподготовленными к стрельбе из поставленных США гаубиц M777, стрельбу ведут неприцельно, беспорядочно бьют по населенным пунктам, рассказал РИА Новости артиллерист ДНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет сведений о судьбе перевезенных на территорию страны киевских пленных с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь».