Песков: Кремль не располагает данными о судьбе украинских пленных с мариупольской «Азовстали», перевезенных в Россию

Кремль не располагает сведениями о судьбе украинских пленных с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», перевезенных в Российскую Федерацию. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Кремль не располагает информацией о судьбе украинских пленных с "Азовстали", переведенных на территорию РФ», — приведены слова Пескова в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.
Ранее сегодня сообщалось, что Дмитрий Песков высказался по поводу прогноза депутата Госдумы Адама Делимханова об окончании специальной операции на Украине до конца текущего года.