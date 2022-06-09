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Песков: Кремль не располагает данными о судьбе украинских пленных с мариупольской «Азовстали», перевезенных в Россию

, 13:42

Песков: Кремль не располагает данными о судьбе украинских пленных с мариупольской «Азовстали», перевезенных в Россию
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Кремль не располагает сведениями о судьбе украинских пленных с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», перевезенных в Российскую Федерацию. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль не располагает информацией о судьбе украинских пленных с "Азовстали", переведенных на территорию РФ», — приведены слова Пескова в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

Ранее сегодня сообщалось, что Дмитрий Песков высказался по поводу прогноза депутата Госдумы Адама Делимханова об окончании специальной операции на Украине до конца текущего года.

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