Песков про прогноз Делимханова об окончании СВО до конца года: задачи обозначены, их выполнение будет означать завершение операции

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9 июня 2022, 13:30

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего разговора с журналистами высказался по поводу прогноза депутата Госдумы Адама Делимханова об окончании специальной военной операции России на Украине до конца года. Об этом информирует РИА Новости.

«Песков про прогноз Делимханова об окончании операции на Украине до конца года: задачи обозначены, их выполнение будет означать завершение спецоперации», — указывается в посте, появившемся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что Адам Делимханов выразил надежду на то, что СВО завершится до конца текущего года.