Украинские дипломаты попытались сорвать концерт американской пианистки в Российском культурном центре в Будапеште

Аргументы Недели → Политика 13+

11 июня 2022, 12:32 Источник: РИА Новости

Пианистка Валентина Лисица, фото: valentinalisitsa.com

Концерт американской пианистки Валентины Лисицы в Российском культурном центре в Будапеште попытались сорвать украинские дипломаты. Об этом сообщило посольство РФ в Венгрии в своем Telegram-канале.

На концерт пианистки, которая занимает "отличную от официальной позиции киевских властей мнение по поводу ситуации на Украине", как отметили в российском посольстве, собралось много зрителей.

Концерт в Российском культурном центре в Будапеште был посвящен Дню России. Но второй раз не обошлось без инцидента.

Валентина Лисица должна была выступить еще 3 июня в Летнем театре на острове Маргит, но руководство театра с подачи посольства Украины отменило ее выступление.

Украинское посольство направило соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, даже неприглашенным, находящимся в Будапеште. Но получилась пиар-акция, и повысился интерес к концерту пианистки.

Валентина Лисица исполнила шедевры классической фортепианной музыки, играла произведения Ференца Листа, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского.

Валентина Лисица - уроженка Киева. Она несколько раз выступала в ДНР и ЛНР. Пианистка выступает за мир, болеет душой за то, что происходит на Украине, выражая свою позицию в защиту жителей Донбасса, подвергавшимся агрессии со стороны украинских националистов с 2014 года.